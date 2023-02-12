تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها، لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل سيارته في قصر النيل، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة.

قرارات النيابة العامة

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

وطلبت النيابة العامة إجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

التحفظ على كاميرات المراقبة

كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منطقة العثورعلى الجثة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل للمتوفي تاريخ مرضي من عدمه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل بلاغا بالعثور على جثة داخل سيارة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الخامس من العمر جالس على مقعد عجلة القيادة.

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين العثور على متعلقاته الشخصية وتبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.