مطار مرسى علم يستقبل 10 رحلات طيران من 6 دول أوربية تزامنا مع عيد الحب

يستقبل مطار مرسى علم 10 رحلات طيران تقل آلاف السياح من مطارات 6 دول أوربية اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع احتفالات عيد الحب على شواطئ المدينة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

مرسى علم تستقبل آلاف السياح

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن» أن مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين من جنسيات مختلفة عبر 10 رحلات طيران قادمة من مطارات ألمانيا وبولندا وبلجيكا والمجر ولوكسمبورج وسويسرا، وذلك ضمن 80 رحلة طيران من المقرر وصولها مطار مرسى علم على مدار الأسبوع الجاري، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

فنادق مرسي علم تحتفل بعيد الحب

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى وصول آلاف السائحين اليوم الثلاثاء من مختلف الجنسيات الأجنبية من دول أوروبا تزامنا مع احتفالات عيد الحب على شواطئ مرسي علم، لافتا إلى استعدادت الفنادق لإحتفال بعيد الحب حيث تكتسي الفنادق باللون الأحمر وانتشار الورور والقلوب الحمراء بطرقات الفنادق و إعداد فقرات وبرامج بمشاركة فرق الأنيميشن على الشواطىء المفتوحة.