مطار مرسى علم يستقبل 32 رحلة طيران تقل آلاف السائحين اليوم

يستقبل مطار مرسى الدولي اليوم السبت، 32 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا تقل الآلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات، وذلك ضمن 80 رحلة طيران من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري قادمة من مطارات 11 دول أوروبية، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

كشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن» اليوم السبت، أن استعدادات سلطات مطار مرسى علم الدولي لاستقبال 32 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا ضمن 80 رحلة طيران من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

انتعاش السياحة بشواطئ مرسى علم

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال آلاف السائحين اليوم السبت من جنسيات مختلفة قادمة عدد من الدول الأوروبية من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والتشكيك وبلجيكا وليتوانيا والنمسا.

وأكد «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، انتعاش السياحة في مرسى علم، حيث تستقبل آلاف السائحين يوميا عبر عشرات رحلات الطيران، وتأتي السياحة التشيكية والبولندية والألمانية والأيطالية في مقدمة الأسواق السياحية الوافدة إلى شواطئ مرسى علم.