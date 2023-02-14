7 مخالفات مرورية يجوز التصالح فيها بغرامة مالية بسيطة.. تعرف عليها

حدد قانون المرور عددا من المخالفات التي يجوز فيها التصالح دون إخلال بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح في مواد المخالفات والجنح.

وحددت المادة «80» من قانون المرور، أنه يجوز التصالح في الحالات المبينة في المادة 74 من هذا القانون، وذلك بدفع المخالف مبلغ 25 جنيهًا بصفة فورية، كما يجوز التصالح في مخالفات المشاة الواردة في هذا القانون بدفع مبلغ 5 جنيهات، ويحرر ضباط شرطة المرور محاضر التصالح، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

مخالفات مرورية يجوز التصالح فيها

وجاءت المخالفات في المادة «74» التي يجوز التصالح عليها كالآتي:

- إضاءة أنوار مبهرة وعالية للبصر أو استخدام المصابيح الكاشفة بغير المقرر في استعمالها.

- قيادة أو انتظار المركبة في طريق مظلم ليلًا، دون استخدام الأنور الأمامية الصغيرة، والحمراء الخلفية، أو عاكس الأنوار، وذلك حتى إذا كانت الأنوار غير صالحة للاستعمال.

- وضع ركاب على أي جزء خارجي من المركبة.

- عدم سير المركبة في الجانب الأيمن من الطريق المعد للسير في اتجاهين، وعدم التزام قائد المركبة بذلك.

- تجاهل إشارات المرور وتعليمات رجال المرور التي تنظم حركة السير.

- مخالفة شروط وزن الحمولة بالنسبة لمركبات النقل، أو الارتفاع والعرض والطول.

- استخدام أجهزة التنبيه «الكلاكس» في غير ما هو مخصص لها في القانون.