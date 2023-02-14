مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة «صور»

شهد طريق «القاهرة - الإسكندرية» بمحافظة البحيرة، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى غرب النوبارية العام لإجراء الإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة.

انقلاب ميكروباص

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسكندرية الزراعي عند الكليو 80 في اتجاه القاهرة، وحُرر المحضر اللازم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وجرى الدفع بـ9 سيارت إسعاف، وتبين مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفى غرب النوبارية العام لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.