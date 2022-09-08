بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بـ«صحراوي البحيرة»

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بالكليو 56 أمام اتجاه الإسكندرية، وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا يفيد استقبال مستشفى العامرية 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي وجرى عمل الفحوصات الطبية وحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من: عوض سعد عوض 29 عاما، مصاب بكدمة بالظهر، «مجدي متولي حامد»، مقيم قرية فلسطين، مصاب بكدمة وجروح متعددة بالجسم، «صبري عبدالمولى محمود 40 عاما»، مصاب بكدمة بالظهر، «محمد حامد عبد المولى 15 عاما مقيم قرية أحمد عرابي» مصاب بجرح قطعي بالظهر.

وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى العامرية المركزي لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.