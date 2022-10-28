بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص على «صحراوي» البحيرة

لقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه، قبل قليل، بينما أصيب 9 آخرون بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة «ميكروباص» بالطريق الصحراوي عند الكيلو 90 اتجاه القاهرة، بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة للمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بانقلاب ميكروباص

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي عند الكيلو 90 اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيداع الجثة تحت نصرف النيابة العامة.

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين مصرع «طلال سلام عبدالفتاح»، 46 عاما، مقيم بالجيزة، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

كما أسفر الحادث عن إصابة أحمد عيد جاب الله، 19 عاما، طالب، بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، وعيد جاب الله عيد، 56 عاما، عامل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، ومحمد عطية جاب الله عيد، 21 عاما، عامل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، وشريف رجب صديق، 35 عاما، عامل، مصاب بكدمات وسحجات، وسمير عزمي علي، 40 عاما، عامل، مصاب بكدمات وسحجات، ويوسف ممدوح جاب الله، 16 عاما، طالب، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، وحمادة رزق رجب، 45 عاما، عامل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، ومحمد جمال محمد، 25 عاما، عامل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، وحسين عبدالسلام صلاح، 30 عاما، عامل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم.

نقل المصابين للمستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.