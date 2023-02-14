قدرات استثنائية لمصابي «متلازمة الموهوب».. واستشاري نفسي: عبقرية وعجز

قالت الدكتورة مروة عبد الباري استشاري التأهيل النفسي، إن التوحد هو اضطراب وليس مرض، لافتة إلى أن «متلازمة الموهوب» تصيب الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد أو الاضطرابات الأخرى، غير أن 50% من المصابين يكونوا من ذوي اضطراب التوحد، وهذه المتلازمة نادرة واستثنائية، وتصيب الأطفال بالعبقرية والعجز في نفس الوقت.

وأضافت «عبد الباري»، في حوار عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن «متلازمة الموهوب» تصيب الأطفال بالعجز بمهاراتهم سواء اللغوية أو بعض المهارات الأخرى، غير أنها تزودهم بمهارات فائقة جدًا واستثنائية تصل إلى شبه العبقرية، بالفن أو الموسيقى أو حساب التقويم والقدرة المكانية البصرية، مشيرة إلى أنه على الرغم من الإصابة بهذه المتلازمة استثنائية غير أن هناك العديد من الأطفال مصابون بها حول العالم.

مهام غير اعتيادية للمصابين بمتلازمة الموهوب

وأوضحت استشاري التأهيل النفسي، أن العديد من هؤلاء الأطفال يتم دمجهم بالمجتمع بالمهام الغير اعتيادية، لافتة إلى أن هناك عالمة شهيرة متخصصة بتصميم المنشآت الحيوانية بالولايات المتحدة الأمريكية مصابة بمتلازمة الموهوب بعد إصابتها باضطراب طيف التوحد.

الإصابة بمتلازمة الموهوب تكون بالوراثة أو مكتسبة

وأشارت إلى أنه يوجد العديد من المفاهيم المغلوطة حول «متلازمة الموهوب»، مؤكدة على أنها تصيب الأطفال المصابين باضطراب سواء كان توحد أو غير توحد وقد تصيب الأطفال العاديين، وفقًا لأحدث الدراسات، وقد تكون الإصابة مكتسبة أو موروثة، فقد يولد الطفل مصاب بإعاقة أو عجز، أو يمكن الإصابة بها بصورة مكتسبة نتيجة التعرض لحادث، خاصة عندما تكون الإصابة بالدماغ فيصاب بهذه المتلازمة.