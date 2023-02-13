الرئيس السيسي: مصر نجحت في الخروج من أزمتها بفضل دعم الأشقاء

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر للشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، على وقوفه إلى جوار مصر بعد بيان 3 يوليو، قائلًا إنَّ مصر شهدت دعمًا تضمن وصول سفن غاز وبوتاجاز وسولار وبنزين دون أن تطلب للمساعدة، إذ نجحت في الخروج من أزمتها بفضل الأشقاء الإماراتيين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه في الجلسة الحوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي بالإمارات، أنَّ الاحتياطي المصري بعد 2011 وحتى 2013 كان قد شارف على الانتهاء، مبينًا أنَّه لولا وقوف الأشقاء في الإمارات والسعودية والكويت لما استطاعت مصر الصمود والوقوف على قدميها مرة أخرى، مجددًا شكره للشعب الإماراتي، قائلًا: «لا تسمحوا للأقلام والأفكار ومواقع التواصل المغرضة بالتأثير على الأخوة التي بيننا».