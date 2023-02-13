الرئيس السيسي يكشف موقف الدول العربية الداعمة لمصر: لولا الأشقاء ما استطعنا الصمود

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في القمة العالمية للحكومات المنعقده في الإمارات العربية المتحدة، وعرض الرئيس السيسي في الجلسة الحوارية؛ تجربة مصر في التنمية والعبور من الأزمات التي واجهتها خلال العقد الماضي.

كما كشف الرئيس السيسي عن موقف الأشقاء العرب في مساندة مصر ومساندتهم في مواجهة التحديات التي واجهتها الدولة المصرية عقب قيام ثورة 30 يونيو وفي النقاط التالية نستعرض أبرز تصريحات الرئيس:

تصريحات الرئيس

- الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات جاء لمصر بعد بيان 3-6-2013 وهو يعلم المطلوب من مصر.

- سفن الغاز والبوتاجاز والسولار والبنزين العربية وصلت مصر.

- الشيخ محمد بن زايد نظم مع الأشقاء العرب الدعم المقدم لمصر.

- لولا وقوف الأشقاء في الإمارات والسعودية والكويت لما تمكنت مصر من الوقوف مرة ثانية.

- لا تسمحوا للأقلام والأفكار ومواقع التواصل المغرضة بالتأثير على الأخوة التي بينا.

- مصر شهدت تحديات عديدة جميعها كان أولوية للدولة ولا يمكن تأجيله.

تحية مصرية للإمارات

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للشيخ محمد بن زايد، الرئيس الإماراتي، ومحمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي، على وقوفه إلى جوار مصر بعد بيان 3 يوليو، قائلًا إنَّ مصر شهدت دعمًا تضمن وصول سفن غاز وبوتاجاز وسولار وبنزين دون أن تطلب للمساعدة، إذ نجحت في الخروج من أزمتها بفضل الأشقاء الإماراتيين، متمنيا الأمان والسلام والاستقرار لدولة الإمارات.

موقف الدول العربية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه في جلسة حوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي، أنّ مصر موجودة في الإمارات اليوم لعرض حكاية 11 عاما مضت، بذلت فيها الدولة جهودا كبيرة للتنمية وإعادة الحياة لقطاعات الدولة كافة، لافتا إلى أنَّ الاحتياطي المصري بعد 2011 وحتى 2013 كان قد شارف على الانتهاء، مبينًا أنَّه لولا وقوف الأشقاء في الإمارات والسعودية والكويت لما استطاعت مصر الصمود والوقوف على قدميها مرة أخرى.