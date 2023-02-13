أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال قمة الحكومات.. 450 مليار دولار تكلفة إصلاح ما حدث في 2011

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العالمية للحكومات المنعقده في الإمارات العربية المتحدة حيث عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الحوارية؛ تجربة مصر في التنمية والعبور من الأزمات التي واجهتها خلال العقد الماضي.

وكشف الرئيس عن موقف الأشقاء العرب في مساندة مصر ومساندتهم في مواجهة التحديات التي واجهتها الدولة المصرية عقب قيام ثورة 30 يونيو ونستعرض في النقاط التالية أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في نقاط:

تصريحات الرئيس السيسي اليوم

- 2011 كان تاريخا حاسما وكاشفا لحكاية مصر حيث تعرّضت دولا كثيرة في المنطقة لأزمات، ولم تنج أي دولة سوى مصر.

- الدولة تكلّفت نحو 450 مليار دولار لإصلاح ما حدث في 2011 رغم ظروفها الإقتصادية.

- أبرز التحديات التي واجهتها مصر حالة التشرذم، والتفكك وفقدان الأمل واليأس بعد 2011.

- حريصون على ألا تهتز مصر مرة أخرى وما حدث في 2011 كان صعبا جدا.

- المصريون وضعوا البلد أمانة في رقبتي.

- مصر وضعت الطاقة على رأس أولوياتها.

- الشعب المصري لم يكن قادرا على تحمّل أزمة انقطاع الكهرباء سنة أخرى.

- أنفقت الدولة على الكهرباء 1700 مليار جنيه حينما كان الدولار الأمريكي بـ8 جنيهات.

- تكلّف تطوير قطاع النقل تريليوني جنيه.

- تحدي الكهرباء والنقل ينطبق على التحديات الأخرى التي حرصت الدولة على تطويرها.

- عملت الدولة على قطاعات كثيرة في وقت واحد لإنهاء التطوير في أسرع وقت ممكن.

- الاحتياطي اللي كان موجود في مصر بعد 2011 وحتى 2013 كان يستهلك في المواد البترولية.

- الدولة قضت على فيروس سي بأفكار ومبادرات ناجحة.

- الدولة نفذت خططا للتطوير في العديد من المجالات.

- سعت مصر في السابق للربط الكهربائي مع السعودية واليونان وإيطاليا والسودان وليبيا لكنها لك تكن مستعده.

الرئيس السيسي يكشف عن حجم العلاقات المصرية الإمارتية

- بعد بيان 3-6-2013 حضر الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات لمصر وهو يلعلم المطلوب من مصر.

- سفن الغاز والبوتجاز والسولار والبنزين وصلت مصر.

- الشيخ محمد بن زايد نظم مع الأشقاء العرب الدعم المقدم لمصر.

- لولا وقوف الأشقاء في الإمارات والسعودية والكويت لما تمكنت مصر من الوقوف مرة ثانية.

- لا تسمحوا للأقلام والأفكار ومواقع التواصل المغرضة بالتأثير على الأخوة اللي بينا.

- مصر شهدت تحديات عديدة جميعها كان أولوية للدولة ولا يمكن تأجيله.