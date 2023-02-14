السيسي يستعرض جهود مصر في الإصلاح الاقتصادي مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على هامش قمة الحكومات المنعقدة بدبي، وشهد اللقاء التباحث بشأن الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، والتي ساهمت في صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالم.

وشهد اللقاء مناقشة أطر التعاون القائم بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي في القطاعات ذات الأولوية لعملية التنمية الجاري تنفيذها في مصر، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حسب ما أفادت قناة «إكسترا نيوز»، نقلا عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ اللقاء شهد مناقشة أطر التعاون القائم بين مصر والبنك في القطاعات ذات الأولوية لعملية التنمية الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصةً في ضوء الدور المهم للبنك خلال السنوات الماضية كشريك في العملية التنموية في مصر.