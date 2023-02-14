سقوط أمطار على المناطق الساحلية في مطروح.. والعظمى تسجل 16 درجة

سقطت أمطار خفيفه، منذ قليل، على بعد المدن والمناطق الساحلية في محافظة مطروح، وتحديدا تلك المطلة على البحر المتوسط من غرب الإسكندرية في مدينة الحمام وساحل العميد والعلمين وسيدي عبد الرحمن ومدينة العلمين الجديدة وغزالة وأولاد علواني والضبعة وجميمة وجلالة وفوكة ورأس الحكمة، كما انخفضت درجات الحرارة، ونشطت حركة الرياح البحرية.

تحذيرات الأرصاد من الطقس اليوم

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس وسقوط أمطار على مدار اليوم، وأوضحت أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتغزر أحيانا على محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، ومن المتوقع أن تمتد خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى، والفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس مساء.

درجات الحرارة في مطروح

وتسجل درجات الحرارة اليوم في مطروح 16 - 9، وفي العلمين 15 - 8، وفي السلوم 14 - 7، مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح، وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.