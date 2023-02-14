أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة.. عيار 12 بـ915 جنيها

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، عن سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة وأسواق المال، ويُباع الجرام عيار 24 بـ1954 جنيها للشراء، و1943 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم، حيث سجل الجرام عيار 21 نحو 1700 جنيه للبيع و1710 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 نحو 1943 جنيهًا للبيع، و1954 جنيهًا للشراء، فيما وصل عيار 22 إلى 1781 جنيها للبيع، و1791 جنيهًا للشراء، وعيار 18 سعر 1457 جنيهًا للبيع، و1466 جنيهًا للشراء، وسجل عيار 14 سعر 1133 جنيهًا للبيع، و1140 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر عيار الذهب عيار 12 نحو 971 جنيهًا للبيع، و977 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأشار «نجيب» إلى أنّ سعر الجنيه الذهب سجل 13600 جنيهًا للبيع، و13680 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 60423 جنيهًا للبيع، و60778 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر كيلو الذهب 1.942.857 جنيهًا للبيع، و1.954.286 جنيهًا للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم، بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 59.91 دولار أمريكي بما يعادل 1831 جنيهًا.

- عيار 22 وصل إلى 54.92 دولار أمريكي، أي نحو 1678 جنيهًا.

- عيار 21 وصل إلى 52.43 دولار أمريكي، أي نحو 1602 جنيهًا.

- عيار 18 وصل إلى 44.94 دولار أمريكي، بما يعادل 1373 جنيهًا.

- عيار 14 وصل لسعر 34.95 دولار أمريكي، أي نحو 1068 جنيهًا.

- عيار 12 وصل لسعر 29.96 دولار أمريكي، بما يعادل 915.27 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 22.47 دولار أمريكي، بما يعادل 686.45 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1,863 دولار أمريكي، أي نحو 56.930 جنيهات.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ419.40 دولار أمريكي، أي نحو 12.814 جنيهًا.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ59,913 دولارًا أمريكيًا، أي نحو مليون و830 ألفًا و543 جنيها.