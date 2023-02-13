أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 18 سجل 1470 جنيها

سجل سعر أوقية الذهب نحو 1864 دولارًا، بانخفاض نحو 5 دولارات عن سعر الأوقية أمس الأحد، نظرًا لاستمرار تذبذب أسعار الذهب في البورصات العالمية، وتأثيرها على أسعار الذهب في مصر اليوم، حيث شهدت حالة تذبذب في بعض الأعيرة.

وبلغ عيار 21 نحو 1715 جنيهًا، وفقًا لما كشفته شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، ضمن أسعار الذهب اليوم داخل محلات الصاغة.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، دون احتساب قيمة الدمغة والضريبة والمصنعية، كما يلي:

- سعر بيع جرام الذهب عيار 21 بـ 1705 جنيهات، و1715 جنيهًا للشراء.

- سعر بيع الذهب عيار 18 بـ1461 جنيهًا، و1470 جنيهًا للشراء.

- سعر بيع جرام الذهب عيار 14 بـ1137 جنيهًا، و1143 جنيهًا للشراء.

- عيار 12 بـ974 جنيهًا للبيع، وللشراء 980 جنيهًا.

- عيار 22 بـ1786 جنيهًا للبيع، و1797 جنيهًا للشراء.

- الذهب عيار 24 سجل 1949 جنيهًا للبيع و1960 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب مع بداية التعاملات اليوم، في أسواق الصاغة المصرية 13 ألفًا و640 جنيهًا خلال عمليات البيع، و13 ألفًا و720 جنيهًا لعمليات الشراء.