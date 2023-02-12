أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. «اعرف عيار 21 بكام»

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم بمحال الصاغة وأسواق المال، إذ بلغ الجرام عيار 18 سعر 1470 جنيها للشراء، و1461 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم في محال الصاغة وأسواق المال، كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

وأضاف سكرتير شعبة الذهب السابق، أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1705 جنيهات للبيع و1715 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 24 نحو 1949 جنيهًا للبيع، و1960 جنيهًا للشراء، فيما وصل عيار 22 إلى 1786 جنيها للبيع، و1797 جنيهًا للشراء، وبلغ عيار 18 سعر 1461 جنيهًا للبيع، و1470 جنيهًا للشراء، وسجل عيار 14 سعر 1137 جنيهًا للبيع، و1143 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 974 جنيهًا للبيع، و980 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأوضح «نجيب»، أنّ سعر الجنيه الذهب سجل 13640 جنيهًا للبيع، و13720 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 60601 جنيه للبيع، و60956 جنيهًا للشراء، وسعر كيلو الذهب 1.948.571 جنيه للبيع، و1.960.000 جنيه للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال جاء كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 60.02 دولار أمريكي بما يعادل 1826 جنيهًا.

- عيار 22 وصل إلى 55.02 دولار أمريكي أي نحو 1674 جنيهًا.

- عيار 21 وصل إلى 52.52 دولار أمريكي أي نحو 1598 جنيهًا.

- عيار 18 وصل إلى 45.01 دولار أمريكي بما يعادل 1370 جنيهًا.

- عيار 14 وصل لسعر 35.01 دولار أمريكي أي نحو 1065 جنيهًا.

- عيار 12 وصل لسعر 30.01 دولار أمريكي بما يعادل 913.07 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 22.51 دولار أمريكي بما يعادل 684.80 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1,867 دولار أمريكي أي نحو 56.793 جنيه.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ420.12 دولار أمريكي أي نحو 12.783 جنيه.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ60.016 دولار أمريكي أي نحو مليون و826 ألفًا و137 جنيها.