أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات في محلات الصاغة

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين، 6 جنيهات خلال التعاملات المسائية مقارنةً بسعر المعدن صباحا، وذلك وفقا للمعلن من محلات الصاغة وشركات الذهب المحلية.

تراجع سعر الأوقية

وأفاد بيان شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية اليوم، أنَّ أسعار الذهب العالمية سجلت انخفاضا أيضا؛ ليهوى سعر الأوقية إلى مستوى 1,855 دولار بدلاً من 1,860 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 13680 جنيها خلال التعاملات المسائية، قبل احتساب سعر المصنعية أو الدمغة أو الضريبة ليتراجع عن الصباح 40 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا بالمحافظات، إلى 1710 جنيهات مساء اليوم، ليفقد 5 جنيهات من سعره بمقارنته بالأسعار الصباحية ودون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاء بالسوق المحلية إلى 1954 جنيها بدلا من 1960 جنيها ليخسر 6 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 بالسوق المحلية إلى 1466 جنيها بدلاً من 1470 جنيها، فيما يباع جرام الذهب عيار 14 بـ1143 جنيها.