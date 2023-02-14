الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة نهارا.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم من المتوقع وجود تعمق بالمنخفض الجوي بطبقات الجو العليا مع استمرار الكتل الهوائية الموجودة بجنوب وشرق أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط، منخفضة درجات حرارتها، وهو الأمر الذي سيعمل على المزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم سيحجب جزءًا من أشعة الشمس ويساعد على الشعور بانخفاض درجات الحرارة، شارحة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين الـ16، 17 درجة مئوية خلال فترات النهار.

الطقس خلال فترات النهار سيكون طقس مائل للبرودة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أن الطقس خلال فترات النهار سيكون مائلا للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وطقس مائل للدفء على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، وتكون المحافظات الجنوبية أعلى بدرجات الحرارة من المحافظات الشمالية، موضحة أنه بمجرد غياب أشعة الشمس والدخول بفترات الليل يكون هناك انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة، خصوصا ساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر.

درجات الحرارة الصغرى فترات الليل تصل لـ8 درجات على القاهرة الكبرى

وتابعت «غانم»، أن درجات الحرارة الصغرى تصل لـ8 درجات على القاهرة الكبرى، وتصل على محافظات شمال الصعيد لـ5 و6 درجات، ومرتفعات سانت كاترين ووسط سيناء تصل لصفر درجة مئوية وتحت الصفر، وأجواء فترات الليل شديدة البرودة على كافة مناطق الجمهورية، وقارسة البرودة بالمدن الجديدة والأماكن التي لها ظهير صحراوي كبير، ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء وشمال الصعيد، كما توجد فرص لتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين وجبال موسى خلال فترات الليل.