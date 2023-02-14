«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. واستمرار انخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار اليوم، حيث بدأت السحب الممطرة في الانتشار مع بداية الصباح الباكر على عدد من مدن ومحافظات شمال الوجه البحري والسواحل الشرقية والغربية للبلاد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، أنّ السحب المنخفضة والمتوسطة تستمر في التكاثر، يصاحبها أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة على محافظات الإسكندرية، ومطروح، وكفرالشيخ، والبحيرة، ومدينة العلمين، ومناطق من الضبعة، ومع تقدم ساعات النهار تمتد السحب الممطرة إلى الداخل، وتصل إلى محافظات شمال الدلتا، وخليج السويس، ووسط سيناء، وجبال البحر الأحمر، ومدن القناة والإسماعيلية وبور سعيد، ومناطق من القاهرة الكبرى.

ثلوج على سيناء

ولفتت الأرصاد، إلى استمرار ظاهرة تكون الصقيع على المناطق الزراعية بوسط سيناء، وتساقط الثلوج على جبل موسى وجبل سانت كاترين، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع مدن الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم، فجاءت كما يلي.

- القاهرة 17 - 09

- العاصمة الإدارية 17 - 09

- أكتوبر 17 - 09

- بنها 17 - 10

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 09

- كفر الشيخ 16 - 10

- المنصورة 17 - 10

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 17 - 09

- طنطا 17 - 09

- دمياط 16 - 10

- بورسعيد 17 - 11

- الإسماعيلية 18 - 07

- السويس 17 - 09

- شلاتين 16 - 09

- العريش 16 - 10

- رفح 17 - 08

- رأس سدر 16 - 09

- نخل 16 - 02

- كاترين 11 - سالب واحد

- الطور 12 - 09

- طابا 15 - 10

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 16 - 10

- مطروح 15 - 08

- السلوم 14 - 07

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 12

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 24 - 15

- حلايب 22 - 14

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 17 - 09

- بني سويف 17 - 06

- المنيا 17 - 07

- أسيوط 18 - 05

- سوهاج 19 - 07

- قنا 22 - 08

- الأقصر 23 - 09

- أسوان 24 - 09

- الوادي الجديد 20 - 10