«الأرصاد الجوية» تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء

كشف خبراء الأرصاد الجوية في بيان صادر عن الهيئة، أماكن سقوط الأمطار غدًا، وأشار إلى أنها ستكون بين غزيرة ورعدية أحيانًا على المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

وأضاف بيان الأرصاد الجوية، حول أماكن سقوط الأمطار غدا، أنها ستتقدم للداخل خلال ساعات اليوم، لتشمل جنوب الوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشرقية للبلاد، وجبال البحر الأحمر، ووسط سيناء، وخليج السويس، والإسماعيلية، وشمال البحيرة وكفر الشيخ ومحافظات الدلتا والقاهرة الكبرى.

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا

وذكر بيان الأرصاد أماكن سقوط الأمطار غدا، حيث تتعرض محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلى سقوط أمطار مساءً، كما تسقط أمطار على محافظات «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية»، وذلك بنسبة تصل إلى 40%.

ومن المتوقع سقوط أمطار في مطروح، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط»، وتكون غزيرة تصل إلى 60%.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة 17 -09

- العاصمة الإدارية 17 - 09

- أكتوبر 17 - 09

- بنها 17 - 10

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 09

- كفر الشيخ 16 - 10

- المنصورة 17 - 10

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 17 - 09

- طنطا 17 - 09

- دمياط 16 - 10

- بورسعيد 17 - 11

- الإسماعيلية 18 - 07

- السويس 17 - 09

- شلاتين 16 - 09

- العريش 16 - 10

- رفح 17 - 08

- رأس سدر 16 - 09

- نخل 16 - 02

- كاترين 11 - سالب واحد

- الطور 12 - 09

- طابا 15 - 10

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 16 - 10

- مطروح 15 - 08

- السلوم 14 - 07

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 12

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 24 - 15

- حلايب 22 - 14

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 17 - 09

- بني سويف 17 - 06

- المنيا 17 - 07

- أسيوط 18 - 05

- سوهاج 19 - 07

- قنا 22 - 08

- الأقصر 23 - 09

- أسوان 24 - 09

- الوادي الجديد 20 - 10