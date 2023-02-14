الأرصاد: طقس اليوم يشهد أمطارا غزيرة تمتد للقاهرة الكبرى مساء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية.

تكاثر السحب الممطرة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية بأن آخر صور للأقمار الصناعية تظهر كثافة السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على أماكن متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ولفتت إلى أن الأمطار تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تغزر أحيانا على مطروح والإسكندرية والبحيرة كفر الشيخ.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تمتد الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري .

أمطار على القاهرة

وأفادت بأن الفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس مساء.

ونوهت بأن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى حاليا 9 درجات مئوية.

عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 في جميع المحافظات اليوم، جاءت كالتالي:

- القاهرة 17 -09

- العاصمة الإدارية 17 - 09

- أكتوبر 17 - 09

- بنها 17 - 10

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 09

- كفر الشيخ 16 - 10

- المنصورة 17 - 10

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 17 - 09

- طنطا 17 - 09

- دمياط 16 - 10

- بورسعيد 17 - 11

- الإسماعيلية 18 - 07

- السويس 17 - 09

- شلاتين 16 - 09

- العريش 16 - 10

- رفح 17 - 08

- رأس سدر 16 - 09

- نخل 16 - 02

- كاترين 11 - سالب واحد

- الطور 12 - 09

- طابا 15 - 10

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 16 - 10

- مطروح 15 - 08

- السلوم 14 - 07

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 12

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 24 - 15

- حلايب 22 - 14

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 17 - 09

- بني سويف 17 - 06

- المنيا 17 - 07

- أسيوط 18 - 05

- سوهاج 19 - 07

- قنا 22 - 08

- الأقصر 23 - 09

- أسوان 24 - 09

- الوادي الجديد 20 - 10