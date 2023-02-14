أهم بديل لشهادة الـ22.5% و«العائد مقدما».. كيف تستثمر في أذون الخزانة؟

اتجهت البنوك العاملة في السوق المحلية، لإصدار شهادات ادخارية بعائد يصل لـ18.5%، بعد توقفها عن بيع شهادات الـ20 و22.5 و25% المطروحة في يناير الماضي، بينما يمكن للراغبين الحصول على بديل للشهادات مرتفعة العائد، وعائد 22.1% مقدمًا عبر الاستثمار في أذون الخزانة المصرية.

أذون خزانة بـ34 مليار جنيه

طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بإجمالي 34 مليار جنيه، لإصدارها اليوم، آجال 3 أشهر بقيمة 13 مليار جنيه، و21 مليار جنيه لأذون الـ9 أشهر، للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.

في نتائج المزاد الأخير، وافق البنك المركزي المصري، على رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة آجال عام، إلى 22.126%، ورفع الفائدة على أذون الـ9 شهور لـ22.100%، وهو ما يعد عائدًا جذابًا لكثير من الراغبين في استثمار مدخراتهم.

العائد مقدمًا ويمكن استثماره

تقدم البنوك، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري، عائد أذون الخزانة مقدمًا فور قبول البنك المركزي المصري، ورغم خصم 20% ضريبة على العائد في نهاية مدة استحقاق أذون الخزانة، إلا أن الحصول على العائد مقدمًا يتيح إمكانية استثمار هذا العائد في شراء أسهم أو ذهب، لتحقيق الأرباح منه، بحلول موعد استحقاق أذون الخزانة.

وثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير مطلع فبراير الجاري، أسعار الفائدة على مستويات ديسمبر الماضي، عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض، في مؤشر على عدم حاجته رفع سعر الفائدة، وبالتالي عدم اضطرار البنوك لطرح شهادات بعائد مرتفع في الأجل القريب.