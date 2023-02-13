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«المركزي» يرفع سعر الفائدة على أذون الخزانة لـ22.1%

كتب:

محمد الدعدع
11:26 ص | الإثنين 13 فبراير 2023
البنك المركزي المصري - أرشيفية

البنك المركزي المصري - أرشيفية

واصل البنك المركزي المصري، تعزيز جاذبية أدوات الديّن قصيرة الأجل، برفع سعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية، آجال 3 و9 شهور، إلى مستويات قياسية.

أذون خزانة بـ34 مليار جنيه

نيابة عن وزارة المالية، طرح «المركزي» أذون خزانة آجال 3 شهور بقيمة 13 مليار جنيه، و21 مليار جنيه أذون آجال 9 شهور، ومن المقرر إصدارها غدٍ الثلاثاء، لإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.

رفع سعر الفائدة لـ22.100%

وثبت البنك المركزي المصري، سعر الفائدة على أذون الـ3 شهور عند 20.649%، ورفع سعر الفائدة على أذون الخزانة آجال 9 شهور لـ22.100% من 21.97% في نتائج التعاملات الأخيرة، وفق بيان البنك المركزي.

مطالبات برفع سعر الفائدة لـ24.5%

في نتائج التعاملات الأخيرة، طلبت البنوك رفع سعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية، إلى 24.5% آجال عام، في حين لم يقبل «المركزي» سوى على 22.126%.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثبتت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 16.25% للأولى و17.25% للثانية، وهي ذاتها مستويات ديسمبر بعد زيادة 3% في آخر اجتماعات عام 2022.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.