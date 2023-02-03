البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة إلى 22%

ارتفع سعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية، أجل عام، إلى 22% في نتائج العطاء الأخير في البنك المركزي.

سوق أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل

وفق نتائج التعاملات في سوق أدوات الديّن الحكومية قصيرة الأجل، أغلق البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أمس، باب الاكتتاب على أذون الخزانة أجل عام بقيمة 23 مليار جنيه، وأذون خزانة أجل 6 أشهر بقيمة 20.5 مليار جنيه.

طلبات الاكتتاب من البنوك على أذون الخزانة

تقدمت البنوك والمؤسسات بطلبات اكتتاب بلغت 142 طلب على أذون الخزانة أجل عام، وطلبت 25% عائد، كما تقدمت بطلبات اكتتاب بلغت 81 طلبا على أذون الخزانة أجل 6 أشهر، وطلبت 24.74% عائداً.

وافق البنك المركزي المصري على 103 طلب اكتتاب فقط في أذون الخزانة المصرية أجل عام، مع متوسط فائدة 22%، ووافق كذلك على 37 طلب اكتتاب فقط على أذون الخزانة أجل 6 أشهر، بمتوسط فائدة 21.499%.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثبتت أمس الخميس أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض على مستويات ديسمبر الماضي دون تغيير ليصبح سعر الإيداع 16.25% و17.25% للإقراض