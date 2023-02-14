خريطة قطع مياه الشرب لمدة 7 ساعات في مدينة بلطيم بكفر الشيخ غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، قطع مياه الشرب، غدا الأربعاء، عن مركز ومدينة بلطيم وبعض التوابع، من الساعة 8 صباحاً حتى 3 مساءً، أي لمدة 7 ساعات، وذلك للقيام بأعمال غسيل وتطهير الخزان الأرضى، مما يتسبب فى توقف محطه مياه بلطيم.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وأضافت الشركة، في بيان لها، أن المناطق التي ستتأثر بقطع مياه الشرب هي مركز ومدينة بلطيم، وسيدي فتح الواطي، وسيدي فتح العالي، وكفر شلبي، والشهداء، والجداوي.

تدبير سيارات مياه صالحة للشرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، ووفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي.