سياح الغردقة يحتفلون بعيد الحب على شواطئها «صور»

يحتفل الآلاف بعيد الحب اليوم الثلاثاء في مدينة الغردقة من السياح والزائرين والمقيمين بالمدينة السياحية، تزامناً مع احتفالات العالم بـ«الفلانتين»، إذ تكتسي الشواطئ باللون الأحمر، وتبادل الأحبة القلوب الحمراء وعبارات التهاني.

كورنيش العشاق في الغردقة

وتضم الغردقة أفضل أماكن الخروجات في عيد الحب أشهرها كورنيش فلفلة المعروف باسم «كورنيش العشاق»، وهو أحد الشواطئ العامة، ومجهز بالكراسي والإضاءة ليلا ويشهد توافد عدد كبير من السياح والمواطنين بصفة يومية.

أماكن الخروجات في الغردقة

وقال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين في البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الغردقة تضم أفضل أماكن الخروجات أهمها كورنيش «العائلات1»، وهو ممشى سياحي يقع بشارع الكورنيش يتبع محافظة البحر الأحمر، افتتحه المحافظ البحر الأحمر منذ شهور عقب تطويره بتكلفة 15 مليون جنيه، ويمتد بطول 700‪ متر.

مارينا اليخوت من أفضل الأماكن

ويضيف «أبوطالب»، أن أفضل أماكن الخروجات في الغردقة هو مارينا السياحي والمعروفة بماريَنا اليخوت، والتي تشهد توافد الآلاف الإحتفال بعيد الحب وتضم عدد من الكافيهات والمطاعم السياحية بالإضافة إلى برامج وفقرات وحفلات مسائية ليلا.