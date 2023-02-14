«الأرصاد» تحذّر سكان المحافظات الساحلية من أمطار الغد: ابتعدوا عن أعمدة الإنارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم، لافتة إلى أنّ تعمّق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، يُزيد فرص سقوط الأمطار على أغلب مناطق الجمهورية، وقد تصبح غزيرة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد ومحافظة مطروح، محذّرة من البقاء في أماكن تجمع الأمطار، كما طالبت بالابتعاد تماما عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وألواح الإعلانات المعدنية والمباني المتهالكة، والقيادة بهدوء تام.

أمطار خفيفة ومتوسطة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنّه يُتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات جنوب الوجه البحري، وفي المساء تمتد الأمطار إلى القاهرة الكبرى، وتصبح خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، وخفيفة لمتوسطة على جنوب الوجه البحري، لافتا إلى أنّ أمطار اليوم متفاوتة الشدة ومختلفة من محافظة لأخرى، وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر اليوم، وتخفّض الرؤية الأفقية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

انخفاض درجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه يتوقع استمرار الأجواء المضطربة غدا، وتستمر فرص سقوط الأمطار التي تتقدم للمناطق الداخلية مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، مشددة على أنّ الأمطار ستكون غزيرة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ على فترات متقطعة من اليوم.

مزيد من الاحساس بالانخفاض بدرجات الحرارة

وأشارت غانم، إلى وجود نشاط للرياح، خصوصا شمال وجنوب الصعيد وبعض مناطق جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية، لن يكون مثيرا لأي رمال وأتربة، ويؤدي لمزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، موضحة أنّ سرعات الرياح تتراوح بين 30 و35 كيلو متر/ ساعة، ولأنها شمالية لن تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما ستؤدي لاعتدال حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج سيكون من 1.5 لـ2 متر وسيكون مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية، والبحر الأحمر سيكون من معتدل لمضطرب وارتفاع الأمواج سيصل لـ3 أمتار.