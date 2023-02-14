تفاصيل الشخصيات الجديدة في الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم قبل عرضه

يواصل المخرج سامح عبد العزيز، تصوير مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، للانتهاء منه في وقتٍ مبكر، لاسيما في ظل انشغاله بتصوير مسلسل «جميلة» بطولة ريهام حجاج، الذي يُشارك أيضًا في موسم دراما رمضان 2023.

ويشهد مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، ظهور شخصيات جديدة وانسحاب بعض الذين شاركوا في الجزء الأول، لانشغالهم بأعمالٍ درامية أخرى، وترصدهم «الوطن» في التقرير التالي:-

- سلوى خطاب

تُعد سلوى خطاب من أبرز المُشاركين في مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، إذ أنها لم يسبق لها التواجد في الجزء الأول، فقد بدأت تصوير مشاهدها قبل أسابيع، حيث تُجسد شخصية صاحبة مقهى داخل الحارة التي تشهد الأحداث، وهي نفس الشخصية التي سبق وقدّمها الفنان محمد محمود في النسخة الأولى من العمل الذي عُرض لأول مرة عام 2017.

- بيومي فؤاد وبدرية طلبة

ويظهر الثنائي بيومي فؤاد وبدرية طلبة، كضيوف شرف ضمن أحداث مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، حيث يُجسدان شخصيتي زوجين يُقيمان في الحارة أيضًا، وتجمعهما العديد من المواقف الكوميدية والاجتماعية مع الأهالي هناك، لاسيما سيد رجب وسلوى عثمان، ضمن عادات وطقوس شهر رمضان.

- ويزو

كما تُشارك دينا محسن «ويزو» في مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، حيث تظهر في دور ابنة شقيقة سيد رجب، متزوجة من شريف حسني، زوجها في الحقيقة، حيث وقع الاختيار عليهما كون تجمعهما «كيمياء فنية» شديدة، إذ يُسيطر على ظهورهما الطابع الكوميدي خلال الأحداث.

ورغم انسحاب عدد كبير من المُمثلين الذي شاركوا في الجزء الأول، إلا أنّ صُناع مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، لن يلجأوا إلى الاستعانة بممثلين للقيام بنفس أدوار المُمثلين الغائبين، لكن سيتم استبدال الأدوار تمامًا، لتنتهي شخصيات وتبدأ شخصيات جديدة تمامًا.

وفي لفتة إنسانية، قرر صُنّاع مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، الإشارة إلى وفاة الفنان محمود الجندي، أحد أبطال الجزء الأول، وذلك من خلال وضع صورته داخل منزله ووضع «شريط أسود».