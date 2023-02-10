صبري فواز يواصل تصوير مشاهده في مسلسل «رمضان كريم 2»: انتظروا مفاجآت

كشف الفنان صبري فواز، عن مواصلته تصوير مشاهده في مسلسله الرمضاني الجديد «رمضان كريم 2»، الذي من المقرر أن يعرض خلال رمضان 2023، بعد ما يقرب من 5 سنوات من عرض الموسم الأول.

صبري فواز بطل مسلسل «وبينا ميعاد»

أوضح «فواز» لـ «الوطن»، أن الجزء الثاني سيكون مليئا بالأحداث والمفاجآت، لاستكمال أحداث الموسم الأول، مؤكدا ان شخصيته لن تتغير.

وأبدى صبري فواز، سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل «وبينا ميعاد»، مع الفنانة شيرين رضا، إذ لا يزال يعرض حتى الآن.

وتدور أحداث مسلسل «وبينا ميعاد»، حول «نادية»، شيرين رضا، وهي مطلقة لديها 4 فتيات تتولي مسؤولية تربيتهن بمفردها، و«حسن» صبري فواز، وهو أرمل ولديه 4 أبناء يتولى مسؤولية تربيتهم، وتشاء الظروف أن يعملان سويًا في شركة واحدة.

فريق عمل «وبينا ميعاد»

يذكر أن مسلسل «وبينا ميعاد»، تأليف وإخراج هاني كمال، بطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، بسمة، هاجر الشرنوبي، محمد سليمان، خالد أنور، داليا شوقي، ويعرض على قناة «dmc»، الساعة 8 مساءً من السبت إلى الأربعاء.