تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة.. «فيديو»

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم، حيث يشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية بسيطة للسيارات أمام القادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وفي الاتجاه العكسي أيضا، ونفس الأمر للقادم من ميدان التحرير باتجاه مدينة نصر ومحور النصر، كما تظهر كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا للطريق الدائري.

ظهور بعض الكثافات المتحركة بالمسطح الأرضي

وشهد نفق الأزهر تباطؤ في حركة المرور للقادم من صلاح سالم ومتجه لميدان الأوبرا والعكس، كما تظهر بعض الكثافات المتحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر، وصولا لشارع أحمد سعيد.

محور صفط يشهد كثافات مرورية قبل إشارة جامعة القاهرة

ويشهد طريق المحور للقادم من ميدان لبنان ومتجه لأكتوبر، بعض الكثافات المرورية نتيجة التحويل من محور 26 يوليو لطريق 3 يوليو الجديد، ثم العودة مرة أخرى للمحور، أما عن محور صفط فيشهد كثافات مرورية تزيد قبل إشارة جامعة القاهرة، أما عن شارع الهرم فيشهد بعض الكثافات المرورية نتيجة التحويلات التي يشهدها، هذا بالإضافة لغلق الطريق الدائري للقادم من أكتوبر، ونفق حازم حسن هو البديل ومنه لمحور 26 يوليو ومحور روض الفرج كبديل للطريق، أما القادم من طريق الواحات فيفضل الطريق السياحي الجديد.