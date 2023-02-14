متى يبدأ شهر شعبان 2023؟.. «الإفتاء» تستطلع الهلال خلال أيام

ينتظر الكثير من المسلمين حول العالم حلول شهر شعبان 2023، وبدأ العديد منهم في التساؤل عن موعد حلول هذا الشهر المبارك، ومن المقرر استطلاع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان 2023، بعد عدة أيام، تحديدا يوم الإثنين الموافق 20 فبرايرالمقبل، والموافق هجريا 29 من شهر رجب.

شهر شعبان 2023

وبعد استطلاع دار الإفتاء، إذا ثبتت رؤية هلال شعبان 2023 في يوم الإثنين الموافق 20 فبراير، سسكون شهر رجب 1444 هجريا «ناقصا»، أي أن عدد أيامه 29 يوما، وبذلك يكون أول يوم لشهر شعبان 2023 يوم الثلاثاء 21 فبراير الجاري، ويمكن حينها للمسلمين الاحتفال بحلول الشهر المبارك.

استطلاع هلال شهر شعبان 2023

أما إذا ثبتت رؤية هلال شهر شعبان 2023، سيكون شهر رجب لعام 1444 كاملا، أي أنه مكون من 30 يوما، وفي هذه الحالة سيكون اليوم الأول من شعبان للعام الهجري 1444 يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر فبراير للعام الجاري 2023.

ويحظى شهر شعبان بمكانة كبيرة في قلوب الكثير من المسلمين، ومع بدايته يبدأ العديد منهم الانخراط في عبادة الله عز وجل وطاعته، من خلال الصيام والإكثار في الصلاة وتلاوة القرآن وغيره من أشكال العبادة المختلفة، استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم.