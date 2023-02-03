موعد شهر شعبان 2023.. اعرف باقي كام يوم على رمضان

ينتظر الكثيرون حلول شهر رمضان الكريم من عام 2023، ويتساءلون عن موعد شهر شعبان 2023، لمعرفة ما تبقى من الوقت على شهر رمضان، ويحرص معهد البحوث الفلكية بشكل دائم على توضيح الحسابات الفلكية التي تشير إلى موعد بداية الشهور العربية، حتى يتمكن المواطنون من حساب ما تبقى من أيام على شهر رمضان.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل مستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير موعد شهر شعبان 2023، لمعرفة عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان الكريم، وفق حسابات معهد البحوث الفلكية، كالتالي:

موعد شهر شعبان 2023

أوضحت الحسابات الفلكية الخاصة بموعد شهر شعبان 2023 أنه من المتوقع أن يولد هلال شهر شعبان لعام 1444 هجريا يوم الإثنين الموافق 20 فبراير الجاري، ليكون ذلك يوم 29 رجب الجاري، ليبدأ شهر شعبان بعد هذا اليوم مباشرة، وفق الحسابات الفلكية.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان الكريم من هذا العام يوم الخميس المواقق 23 مارس المقبل، ما يعني أن ما تبقى من الوقت على حلول الشهر الكريم عدد 47 يوما فقط، لتصل عدد ساعات الصوم يوم الخميس 23 مارس أول أيام رمضان فلكيا، إلى 13 ساعة و59 دقيقة.

ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفة موعد حلول شهر رمضان حتى يتمكنوا من شراء ما يحتاج إليه المنزل من طعام وتخزينه حتى الشهر الكريم، فضلا عن رغبتهم في معرفة عدد ساعات الصوم على مدار اليوم.