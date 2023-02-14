كلمات أغنية كأني بعيش لـ هاني الدقاق في مسلسل جروب الدفعة  

حظيت أغنية كأني بعيش، التي قدّمها هاني الدقاق ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل جروب الدفعة، الذي يُعرض عبر قناة «أون»، بإشادات واسعة من قِبل الجمهور، خلال الساعات الماضية، إذ يتطلع قطاع كبير من المُتابعين لمعرفة كلمات تلك الأغنية بعد عرضها.

كلمات أغنية كأني بعيش

وتضمنت كلمات أغنية كأني بعيش لـ هاني الدقاق، «كأني مفيش سنين عدت ولا أيام ولا مسافات، كأني مفيش سوى نظرة عنيك بالذات، كأني الضحكة آخر ضحكة سيبناها على العناقيد، كأن اللهفة كالجمرة ومن لحظة لقى بتقيد، كأني بعيش وأنا في بُعدك على الذكرى حلاوة روح، كأني مفيش سوى قربك يداوي جروح، كأني الغنوة آخر غنوة قلناها بعلو الصوت، كأني الحلم مستني نهار البُعد بينا يفوت، كأني بعيد مشاهد بينا من تاني روحي تروح، في ضمة حضن وخداني كأني اللحن في وداني يا دوب غاب ثانيتين تانيين».

تعرف على صُناع أغنية كأني بعيش

وأغنية كأني بعيش، من غناء وألحان هاني الدقاق، وكلمات دعاء عبد الوهاب، وتوزيع معاذ حامد، أما مسلسل «جروب الدفعة» بطولة شيري عادل وعمرو وهبة وميدو عادل وولاء الشريف وبسمة داوود وعدد آخر من الفنانين، من إخراج محمد عبد السلام.

وتفاعل قطاع كبير من الجمهور، مع أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل جروب الدفعة، بعد عرض أغنية كأني بعيش، حيث قال أحد المتابعين: «زياد وحبه لندى يجنن.. من أول حلقة وهو باين إنه بيحبها بجد»، فيما قال آخر «ربنا يعين القلوب اللي حبت بجد وفرقهم النصيب».