الفنان ميدو عادل يكشف كواليس مشاركته في مسلسل جروب الدفعة

نجاح كبير حققته الحلقات الأولى من مسلسل جروب الدفعة، الذي انطلق عرضه مع بداية هذا الأسبوع ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين الذين تألقوا من الحلقات الاولى من بينهم الفنان ميدو عادل .

حيث تحدث ميدو عادل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل جروب الدفعة، وقال أنه سعيد للغاية بالتفاعل الذي تلقاه من الجمهور على عرض الحلقات الأولى.

ميدو عادل يتحدث عن مسلسل جروب الدفعة

وكشف ميدو بأنه خلال الأحداث يجسد شخصية شاب يدعى زياد وهو كان شاب جامعي لديه جروب كبير ومع مرور الوقت يتفرقون ولكن يبقي هو الوحيد الذي يحاول جاهدا طوال الوقت للحفاظ عليهم.

كما تحدث ميدو عادل عن ذكرياته مع الجامعة، قائلا: «أنا كنت بدرس في معهد الفنون المسرحية وبسبب حبي للفن كانت أيامي في المعهد حلوة جدا لأن أنا حابب التخصص دا وعلاقتي بيه من صغري».

يذكر أن مسلسل جروب الدفعة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم شيري عادل وميدو عادل وعمرو وهبه وبسمة داود وعدد آخر من الفنانين.