المطرب هاني الدقاق مفاجأة الحلقة الثالثة من مسلسل «جروب الدفعة»

كشف المطرب هاني الدقاق، عن مفاجأة ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل جروب الدفعة، والتي ستُعرض في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين، عبر قناة ON.

صُناع أغنية كأني بعيش لـ هاني الدقاق

وأوضح هاني الدقاق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه سيُقدم أغنية جديدة ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل جروب الدفعة، تحمل اسم «كأني بعيش» من ألحانه، وكلمات دعاء عبد الوهاب، وتوزيع معاذ حامد.

أبطال وأحداث مسلسل حكايات «جروب الدفعة»

يذكر أن مسلسل جروب الدفعة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم شيري عادل وعمرو وهبة وميدو عادل وولاء الشريف وبسمة داوود وعدد آخر من الفنانين، من إخراج محمد عبد السلام.

يناقش مسلسل «جروب الدفعة»، أحلام الشباب وطموحاتهم والمشاكل التي يتعرضون لها وتقلب حياتهم رأسًا على عقب خصوصًا بعد انتهاء الدراسة والتخرج من الجامعة، والعمل من تأليف ورشة حكايات بقيادة هاني سرحان.