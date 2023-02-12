حكايات جروب الدفعة الحلقة 1.. غيبوبة تغير حياة شيري عادل

انطلق عرض مسلسل حكايات جروب الدفعة الحلقة 1 أمس عبر قناة «on»، بعد انتهاء عرض حلقات حكايات جروب الماميز، والمكون من 15 حلقة، وتدور أحداث حكايات جروب الدفعة في إطار من التشويق والرومانسية.

ردود فعل حول الحلقة الأولى من حكايات جروب الدفعة

وجاءت ردود فعل الجمهور على الحلقة الأولى إيجابية، خاصة في المشاهد الخاصة بالفنانة شيري عادل، إذ أنَّها خلال حفل التخرج عام 2015 تخرج «ندى» وهي الشخصية التي تجسدها خلال أحداث المسلسل من الحفلة وهي تبكي دون الكشف عن الأسباب وتصاب في حادث سيارة وتظل في غيبوبة وبعدما تستيقظ تكتشف تحول العالم من حولها.

قصة حكايات جروب الدفعة الحلقة 1

يناقش مسلسل جروب الدفعة، أحلام الشباب وطموحاتهم والمشاكل التي يتعرضون لها وتقلب حياتهم رأسًا على عقب خصوصًا بعد انتهاء الدراسة والتخرج من الجامعة، والعمل من تأليف ورشة حكايات بقيادة هاني سرحان.

أبطال حكايات جروب الدفعة

المخرج محمد عبدالسلام، استطاع أن يجمع خلال أحداث المسلسل عدد من الأبطال وهم: وشيري عادل، وعمرو وهبة، وولاء الشريف، وأحمد ماجد، وميدو عادل، وبسمة داوود، وصفاء الطوخي، ووئام مجدي، وإيمان الشريف، وعلاء حماد، وبسنت حاتم.