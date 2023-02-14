متحدث وزارة الصحة يحذر من 3 عادات خاطئة عند استخدام المضاد الحيوي

حدد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، 3 أخطاء شائعة يجب تجنبها حال استخدام المضادات الحيوية، وعلى رأس هذه الأخطاء، استخدام المضادات الحيوية دون الرجوع الى الطبيب، لافتا إلى أن من بين الأخطاء الشائعة استخدام المضاد الحيوي الذي وصف لشخص آخر تعرض لنفس الأعراض.

عادات خاطئة عند استخدام المضاد الحيوي

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريح لـ«الوطن»، من العادات الخاطئة تخزين المضاد الحيوي واستعماله مرة أخرى، مشيرة الى أن المضادات الحيوية لابد عند استخدامها الحذر والتواصل مع الطبيب المشرف على الحالة المرضية وعند وصفه لها لابد من استخدام الجرعة التي وصفها الطبيب دون زيادة أو نقصان.

خطورة الإسراف في تناول المضادات الحيوية

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الإسراف في تناول المضادات الحيوية يأتي بنتيجة عكسية ويتسبب في مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، مطالبا المواطنين بضرورة التعامل مع الأدوية بحذر تام وعدم الحصول عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي: «المرض لا يعالج من خلال الفيس بوك».

وطمأن «عبدالغفار»، المواطنين مؤكدا توافر كافة الأدوية داخل المستشفيات، مشيرا الى رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل كافة المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، تزامنا مع موجة الطقس السيء التي تضرب البلاد خلال هذه الفترة وتوفير أكياس الدم ومشتقاته المختلفة.