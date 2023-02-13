«متحدث الصحة»: شهادة الفحوصات شرط لإتمام الزواج

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل نشر قائمة أسعار فحوصات المقبلين على الزواج بالجريدة الرسمية.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إنه لا بد من الحصول على شهادة الفحوصات؛ لأنها شرط لإتمام الزواج، وتتم في نحو 303 مراكز أو وحدات رعاية أساسية بمحافظات الجمهورية.

وأضاف متحدث وزارة الصحة، مساء اليوم، أن قيمة تحليل فيروس الالتهاب الكبدي B-C، وفيروس نقص المناعة المكتسبة HIV نحو 35 جنيها، وسعر تحليل الثلاسيميا ومرض فقر الدم المنجلي 80 جنيها، وتحاليل اختبار فصائل الدم 15 جنيها.

سعر اختبار معامل ريزوس آر إتش

كما جاء سعر اختبار معامل ريزوس آر إتش، 25 جنيها، وتحليل نسبة الهيموجلوبين 15 جنيها، وتحليل سكر الدم 10 جنيهات، مشيرًا إلى أن المأذون لا يستطيع إتمام عقد الزواج إلا عند مطالعة نتيجة الفحوصات الطبية.

الهدف من الفحوصات

وأوضح عبد الغفار، أن الهدف من هذه الفحوصات هو الاطمئنان على الحالة الصحية للمقبلين على الزواج؛ وليست شرطًا لتعطيل إتمام الزيجة، مشيرًا إلى أن هذا القرار تم العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية؛ بداية من اليوم.