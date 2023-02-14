ضبط شخصين بتهمة استغلال الأحداث في أعمال التسول بمدينة نصر

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة استغلال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان في القاهرة والجيزة، الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض - مبلغ مالي حصيلة نشاطهما الإجرامي، وبصحبتهما 3 أطفال، وبسؤالهم أقروا باستغلال المتهمين في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.