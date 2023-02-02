ضبط مسجل خطر بتهمة استغلال «الأحداث» في أعمال التسول بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أنّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، يستغل الأطفال الأحداث في أعمال التسول وتستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذا من دائرة قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض، ومبلغ مالي من حصيلة نشاطه الإجرامي، وبصحبته 3 أطفال، وبسؤالهم أقروا بأنّ المتهم استغلهم في أعمال التسول كرها عنهم.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية، وجرى التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.