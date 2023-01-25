سقوط عصابة التسول في الجيزة.. «استغلوا الأطفال لطلب المال من المواطنين»

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، تنسيقا وقطاع الأمن العام، أنّ 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الجيزة، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبصحبتهم 6 أطفال، وبسؤالهم أقروا بأنّ المتهمين استغلوهم في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرها عنهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.