رئيس «كايرون» العالمية للبترول: الشركة ضخت 10 ملايين دولار في مصر

واصلت الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «EGYPS 2023»، فعالياتها اليوم، بمشاركة شركات الغاز والبترول العالمية.

وقال ديفيد توماس، الرئيس التنفيذي لشركة كايرون، رابع أكبر شركة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في مصر، إن الشركة تلتزم بتقليل انبعاثاتها الكربونية بنسبة 25% بحلول 2025، مشيرًا إلى أن الشركة قامت بالفعل بتقليل انبعاثاتها بنسبة 12%، كما استبدلت الشركة الديزل المستخدم في محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي مما انعكس على نجاحها في الحد من معدلات الإحراق والتنفيس.

10 ملايين دولار لدمج الجانب البيئي بالشركة

وأضاف توماس، خلال الفعاليات، أن الشركة استثمرت 10 ملايين دولار لتطوير منشآتها ودمج الجانب البيئي فيها امتثالًا بأعلى المعايير العالمية، وذلك لحماية الحياة البحرية وضمان أن المياه المنتجة من محطات المعالجة في منطقة «جيسوم» من خلال بتروجلف مصر «PGM»، وفي منطقة «أمل»، من خلال «أمابيتكو»، تلتزم بأعلى المعايير البيئية.

تسليط الضوء على الممارسات الخضراء والمستدامة

وشهدت فعاليات الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «EGYPS 2023»، تسليط الضوء على الممارسات الخضراء والمستدامة بقطاع الطاقة المصري، فضلًا عن انجازاتها الواعدة في هذا الصدد، تماشيًا مع أجندة مصر القومية «رؤية مصر 2030»، فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.

وخلال فعاليات المعرض يشارك جيمس غارفي، مستشار الصحة والسلامة والبيئة بشركة كايرون، في جلسة بعنوان «توسيع نطاق البحث والتطوير لإطلاق العنان للتكنولوجيا وتعزيز سلامة الصناعة»، ليناقش ملف الشركة الناجح في تطبيق التكنولوجيا الحديثة في حقول الشركة المحلية والعالمية.

وبصفتها شركة مسؤولة، تتبنى كايرون مبادرة البنك الدولي للقضاء التام على الحرق التلقائي للغاز بحلول عام 2030، وتساهم بشكل كبير في التزام مصر تجاه اتفاقية باريس في مؤتمر الأطراف 21، التي تبنتها 197 دولة للحد من الانبعاثات الكربونية.