«هاجر» طالبة من الإسماعيلية تحصد ذهبية كأس مصر للمكفوفين في رفع الأثقال

نجحت هاجر خيري بنت محافظة الإسماعيلية والطالبة في كلية الألسن بقسم اللغة الانجليزية في الحصول علي الميدالية الذهبية في مسابقة كأس مصر للمكفوفين في رفع الأثقال.

وشاركت الطالبة في البطولة التي نظمتها كلية التربية الرياضية بجامعة دمياط الأسبوع الجاري، بالتعاون مع الاتحاد المصري للمكفوفين بمشاركة 30 لاعبة و40 لاعبا من ذوي الهمم.

جامعة قناة السويس تهنئ الطالبة

وقدم الدكتور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس برقية تهنئة للطالبة هاجر خيري الشحات، لتميزها ونجاحها في الحصول علي الميدالية الذهبية والمركز الأول في البطولة.

وقال الدكتور ناصر مندور إن مسابقات ذوي الهمم تحظى حاليًا باهتمام بالغ، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الغير مسبوق لذوى الهمم.

وقال «مندور» في بيان صحفي: «أصبحنا نرى أبطالًا حققوا العديد من الإنجازات في مجالات كثير وفى وقت قصير، فقد كانوا يحتاجون دومًا إلى هذا الدعم والتشجيع الذي ساهم بكل تأكيد في تغيير مجرى حياتهم».

وأوضح أن جامعة قناة السويس ستواصل دعم اللاعبة لحصد العديد من البطولات، مؤكدًا أن الجامعة لاتدخر جهدًا في المشاركة في البطولات المختلفة، وفتح الفرص أمام الطلبة من الموهوبين رياضيًا لاكتشاف قدراتهم.