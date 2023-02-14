قصة «إيزادورا» شهيدة الحب.. عاشت في مصر بالقرن الثاني ووالدها حكم المنيا

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «قصة إيزادورا شهيدة الحب»، وذكر التقرير، أنّ التاريخ المصري غني بقصصه وأساطيره التي سبق بها المصري القديم خيالَ الأدباء والشعراء والفنانين، وخلدها على معبده وبردياته، فمن إيزيس وأوزوريس، ورمسيس ونفرتاري، وصولا لشهيدة الحب إيزادورا.

قصره الكبير موجود في مدينة أنتونيوبلس حيث يطل على النيل

وكانت إيزادورا فتاة مصريةً رائعة الجمال وعاشت في مصر، في القرن الثاني قبل الميلاد وكان والدها حاكما للإقليم المعروف حاليا بمحافظة المنيا، وكان قصره الكبير موجودا في مدينة أنتونيوبلس حيث يطل على النيل، ووقعت الفتاة الجميلة في حب شاب من عامة الشعب يدعى حابي، الذي كان يعيش على الجانب الغربي من النيل.

الحب قال كلمته خلال الاحتفالات الخاصة بـ«تحوتي»

ووفق التقرير، فإنه رغم ذلك، قال الحب كلمته وساقها القدر لتقابل حبيبها خلال الاحتفالات الخاصة بـ«تحوتي» رمز الحكمة والقلم في مصر القديمة، وكان ضابطا، حيث تعلقت به وأفتتن بها، لكن والدها أن ترتبط ابنته من شاب من عامة الشعب ومنعها من الخروج فقررت التخلص من حياتها، ولقبت بشهيدة الحب.