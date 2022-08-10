ربة منزل تتخلص من حياتها بعد اكتشاف حملها بأنثى.. «كان نفسها في ولد»

أقدمت ربة منزل بمحافظة الدقهلية اليوم، على التخلص من حياتها في قرية «البيضاء» مركز تمي الأمديد، عن طريق تناول قرص كيماوي سام يستخدم لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة» بعد اكتشافها أنها حامل في أنثي وليس في ذكر كما كانت تتمني حيث أنها رزقها الله بعدد 3 إناث وكانت تتمنى أن تكون حاملا في ذكر وأنها في الشهر الثالث من الحمل علاوة على مرورها بضائقة مالية، وأصيبت بحالة إعياء شديدة، ونقلت من منزلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لمحاولة إنقاذ حياتها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

بلاغ من مستشفى الطوارئ

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بوصول «ف. ن. ف.»، 33 عاما، ربة منزل، ومقيمة بقرية «البيضاء» دائرة المركز مصابة بحالة إعياء، إثر تناولها حبة الغلة السامة وتوفيت عقب وصولها.

زج المتوفاة: حامل بأنثى وكانت تتمني ذكر

انتقلت مباحث تمي الأمديد إلي مكان الواقعة وبسؤال زوجها المدعو «و. ال. أ.»، 42 عاما، سائقا، ومقيم بذات القرية، قرر في محضر الشرطة، بتناول زوجته قرص كيماوي سام يستخدم لحفظ الغلال بقصد التخلص من حياتها وتوفيت، وذلك لكونها حاملا بالشهر الثالث ولديهما ثلاثة أطفال إناث ومرورهما بضائقة مالية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبسؤال عمها «ص. ف. ع.»، 49 عاما، سائقا، أيد ذات المضمون، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

ورد تقرير المستشفى يفيد أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب نتيجة تناول قرص كيماوي سام ولا توجد شبهة جنائية وادعاء حمل بالشهر الثالث وتم عمل إنعاش القلب الرئوي المتقدم ولكن بائت المحاولات بالفشل، وتم تأكيد الوفاة للمريضة ووفاة الجنين عن طريق طبيب الأشعة والنساء والتوليد.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.