أسعار القطن اليوم بالمحافظات.. قنطار «جيزة 96» بـ7750 جنيها

سجلت أسعار القطن اليوم بالمحافظات ارتفاعا في سعر قنطار «جيزة 96»، و«جيزة 86»، وفقاً لعمليات التوريد التي أجريت عبر المزادات العلنية في عدد من محافظات مصر.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات

وأكد الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة لـ«الوطن»، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات شهدت ارتفاعا في بعض الأصناف كالتالي:

- قنطار جيزة 96 بـ7750جنيهاً، بارتفاع 50 جنيهاً لكل قنطار.

- قنطار جيزة 97 يتراوح من 5850 حتى 6600 جنيه.

- قنطار جيزة 94 تراوح بين 5600 حتى 6115 جنيهاً.

- قنطار جيزة 92 تراوح بين 5600 حتى 6000 جنيه.

- قنطار جيزة 86 تراوح بين 5700 حتى 6500 جنيه، بارتفاع 100جنيه لكل قنطار.

توريد القطن اليوم بالمحافظات الثلاثاء

وأوضح «أبواليزيد»، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات شهدت عمليات توريد جيدة للغاية، مشيرا إلى أن الارتفاعا في سعر بعض الأصناف يعود بالنفع على المزارعين والدولة المصرية، كونه محصول تصدير.