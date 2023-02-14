تفاصيل مسلسل حكايات جروب الدفعة الحلقة الثالثة على قناة «ON»

أشاد الجمهور بأغنية «كأني بعيش» للفنان هاني الدقاق، المعروضة ضمن أحداث مسلسل حكايات جروب الدفعة الحلقة الثالثة، وهي من كلمات دعاء عبدالوهاب، ألحان هاني الدقاق وتوزيع معاذ حامد، وخلال ساعات وصلت مشاهدات الأغنية إلى 12 ألف مشاهدة عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على «يوتيوب».

وشهد مسلسل حكايات جروب الدفعة الحلقة الثالثة عددا من الأحداث، ويعرض «زياد» على «ندى» أن تعود إلى التمثيل مرة أخرى، بعد إفاقتها من الغيبوبة التي ظلت فيها لمدة 7 سنوات، بينما تتشاجر «ياسمين» مع زوجها «عمرو» بعد معرفتها برفده من العمل، وعلى الجانب الأخر تحاول «أسماء» صد محاولات نجل مالك الشركة التي تعمل بها، والذي يحاول التقرب منها طوال الوقت.

أغنية «كأني بعيش» من مسلسل حكايات جروب الدفعة الحلقة الثالثة

وتدور أحداث مسلسل حكايات جروب الدفعة، في 15 حلقة، حول عدد من الأصدقاء الذين يعودون للتواصل مرة أخرى بعد سنوات من تخرجهم في الجامعة، ويشارك في بطولته شيري عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، محمد عادل، أحمد ماجد وصفاء الطوخي، إخراج محمد عبد السلام.

موعد إعادة مسلسل حكايات جروب الدفعة الحلقة الثالثة

ويعاد مسلسل حكايات جروب الدفعة الحلقة الثالثة في تمام الساعة الـ12:30 ظهرا على قناة «ON E»، بالإضافة إلى إعادته مرة ثانية في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة «ON دراما»، قبل عرض الحلقة الجديدة في تمام الساعة الثامنة على «ON E»، بينما تذاع الحلقة الجديدة على منصة «Watch IT» قبل موعد عرضها على التلفزيون بـ24 ساعة.