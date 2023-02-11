عمرو وهبة يكشف كواليس دوره في مسلسل «جروب الدفعة» قبل عرض أولى حلقاته

يستعد صناع مسلسل «جروب الدفعة» لعرض الحلقة الأولى اليوم، عبر قناة «on»، في تمام الساعة الثامنة مساء، ويشارك في العمل عدد كبير من الفنانين، منهم عمرو وهبة.

وقال «وهبة» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن الشخصية التي يقدمها خلال أحداث المسلسل، ليست كوميدية بشكل صريح، والشخصية بها عدة خطوط منها الجد والكوميديا السوداء.

عمرو وهبة يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل «جروب الدفعة»

وأكد عمرو وهبة أن شخصية «حسن» التي يقدمها خلال أحداث مسلسل «جروب الدفعة»، مختلفة تماما عما قدمه من قبل: «حسن شخص واخد الحياة كلها هزار وشايف إن كل المشاكل تتحل بالهزار، ورغم إن ده حلو لكنه أوقات بيبقى الموقف لا يحتمل».

يذكر أن مسلسل« جروب الدفعة» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم شيري عادل وعمرو وهبة وميدو عادل وولاء الشريف وبسمة داوود وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج محمد عبد السلام.