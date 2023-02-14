«الحماية المدنية» تسيطر على حريق بجوار مزرعة مواشي في الغربية

شب حريق هائل، في كمية كبيرة من البوص والحشائش، بالقرب من إحدى مزارع الماشية، بقرية أبوالغر التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بنشوب حريق

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الزيات، وغرفة عمليات قوات الحماية المدنية، تلقت إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بورد بلاغا من الأهالى بقرية أبوالغر، بدائرة المركز، باندلاع حريق هائل بجوار إحدى مزارع تربية الماشية، ممتده على مسافات طويلة.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسياراتي من الحماية المدنية، برئاسة النقباء رجب القزاز وعاطف الشيخه، وشيماء شرف رئيس الوحدة المحلية بأبوالغر، الي محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إندلاع حريق هائل بكميات كبيرة، من البوص والحشائش وبعض الأشجار المجاورة لإحدى اكبر مزارع تربية الماشية بالمنطقة وارتفاع السنة اللهب والدخان في الهواء، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها الي المزرعه.

لا خسائر في الأرواح

دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، كما تم إجراء عمليات تبريد بالمياه لمنع تجدد اشتعالها مرة أخرى، ورجحت المعاينة الأولية على احتمالية أن يكون الحريق بسب عقب سيجارة تم إلقائه من قبل أحد المارة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.