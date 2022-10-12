«عقب سيجارة» يشعل قطعة أرض في سوهاج

شهد حي الكوثر شرق محافظة سوهاج نشوب حريق بقطعة أرض منزرعة ببعض النباتات العشوائية والحلفا والهيش، تابعة لمزرعة مركز أبحاث كلية الزراعة، دائرة القسم، وذلك إثر قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل «دون قصد».

تلقى اللواء محمد عبد المنعم، مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم شرطة الكوثر بنشوب حريق بقطعة أرض تابعة لمزرعة مركز أبحاث كلية الزراعة دائرة القسم.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بكمية من نباتات الحلفا والهيش بقطعة أرض فضاء تابعة لمركز كلية الزراعة، مواجهة للمركز ومنزرعة ببعض النباتات العشوائية والحلفا والهيش.

الدفع بعدد بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق

وتم الدفع بعدد بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات».

وأفاد «علي م ع ر»، 39 عاما، مدير إدارة المزرعة، ويقيم دائرة حي الكوثر بسوهاج بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل «دون قصد»، وأضاف باحتراق كمية من نباتات الحلفا والهيش، ونفى الشبهة الجنائية.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.